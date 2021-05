A dos joves d’Avilés (Astúries), un d’ells menor d’edat i l’altre amb 18 anys acabats de fer, els ha sortit cara la bossa de pipes que van compartir el passat 18 d’abril asseguts en un racó on habitualment es troben els adolescents per passar l’estona, comentar coses del seu interès o fer plans. Tots dos van ser sancionats -125 euros cadascú- per una parella de la Policia Local que en costar-se als adolescents va observar que havien estat menjant pipes i llançant les closques a terra. Sense pensar-s’ho dues vegades, l’agent instructor va demanar que s’identifiquessin i va obrir acta d’infracció de l’ordenança municipal de neteja per multar-los.

L’article infringit en concret pels joves va ser el 8.2 al seu apartat A: «Es dipositaran a les papereres instal·lades els residus de petit volum com papers, burilles, xiclets i similars». Aquesta infracció comporta una sanció lleu (la menor d’un rang que també preveu faltes greus i molt greus), sancionable amb 125 euros en el seu grau mínim. En cas de pagament immediat, les multes quedaran reduïdes a 75 euros.

En el cas de l’adolescent menor d’edat, la sanció va arribar al seu domicili fent responsable del pagament als pares, que no se’n sabien avenir en llegir la notificació. «Ho pagarem, més que res per evitar embolics, però això ens sembla una comèdia», va assegurar el pareamb una barreja de sorpresa i indignació.