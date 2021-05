Milers de marroquins procedents de diferents regions, subsaharians i fins a ciutadans de països àrabs com Iemen estan dirigint-se per segon dia consecutiu des de la ciutat del nord marroquina de Castillejos cap a la ciutat espanyola de Ceuta en una caravana imparable, en una situació inèdita mai vista en la història de la ciutat.

La policia marroquina manté les barreres frontereres, però mira per a un altre costat quan els centenars de candidats a la migració els envolten i busquen un buit per a passar.

Dones i homes d'edats avançades, dones amb famílies senceres, però principalment joves i menors d'edat no acompanyats formen aquestes fileres interminables, units tots amb la mateixa obsessió: poder travessar cap a la ciutat que a la seva entrada proclama en un cartell "Ceuta, municipi d'Europa".

Seguint l'exemple d'ahir (quan van entrar 5.000 persones irregularment a la ciutat autònoma), multitud de persones van envair des d'aquest matí les barreres formades per les autoritats marroquines impertèrrites mentre la munió es dirigeix cap a l'espigó que separa entre les dues ciutats.

Els migrants van emprendre la carretera principal cap al punt fronterer de Tarajal però no van aconseguir arribar cap a la duana; van optar llavors per perforar buits en la tanca metàl·lica del primer espigó que dóna a la costa i per allí es van dirigir cap a l'últim espigó que separa Castillejos de Ceuta.

Una mare abraçada al seu bebè es va lliscar per sota de l'espigó mentre altres joves li sostenien la part tallant de la tanca. Els cal arrosseguen les seves maletes mentre van corrent per les sorres, i segons ha pogut observar Efe, molts van amb bosses de plàstic amb roba de recanvi i un entrepà, suc i aigua.

Una vegada arribats a l'últim espigó que separa Ceuta del Marroc, en la terra de ningú, allí es van amuntegar durant tot el matí milers de persones en la terra de ningú. Va començar llavors el joc del gat i el ratolí entre els migrants que intentaven forçar la tanca o passar nadant cap a Ceuta, i la guàrdia civil espanyola que usava aerosols contra els quals s'acostaven a la tanca.

També van disparar esporàdicament gasos lacrimògens per dissuadir tot acostament a la tanca. Els més agosarats tornaven amb els ulls inflats i enrogits, uns altres amb ferides al peu i les mans per l'impacte de les magranes de gas. Alguns van respondre als gasos llançant pedres contra els agents espanyols.

SABOR D'AVENTURA

En tot cas, l'ambient no era tibant ni semblança al d'altres crisis migratòries en l'est d'Europa o a Canàries, el que es respirava en l'aire tenia el sabor d'una aventura més que d'una tragèdia.

"Però fill per què véns aquí? Els espanyols estan pegant i disparant amb gas lacrimogen a tots els que entren", diu Malika per telèfon al seu fill de 17 anys, que al costat de tres amics van prendre avui un taxi a Tànger camino de Castillejos.

Malika, mare de dos fills, és veïna de Tànger i va explicar a Efe que va decidir venir a la "diwana" (referint-se a la frontera de Ceuta) molt aviat aquest matí amb una amiga per a veure com aquesta la situació i vetllar pel seu fill.

"La meva amiga -continua- ve perquè està decidida a travessar cap a Ceuta, està en atur i creu que hi ha oportunitats a Espanya, però jo he vingut per a veure si era fàcil entrar doncs fer-me un volt a Ceuta i visitar a uns amics allí", va afegir Malika que va dir que es quedarà a la ciutat esperant al seu fill, que no pensa abandonar els seus intents de travessar la frontera.

Fatima, de 30 anys, diu haver estat enganyada: "Ahir va córrer la informació que "diwana" està oberta i em vaig venir per a veure buscar oportunitats, però no hi ha res, a Ceuta he vist a milers de nens que van passar la nit al carrer, la meva tia (a Ceuta) va intentar donar mantes als quals estaven per sota de la seva casa", lamenta.

"ENS VAN ENGANYAR, HI HA PROBLEMES POLÍTICS", CRITICA FÁTIMA

"Ens van enganyar, hi ha problemes polítics entre Espanya i el Marroc i a nosaltres no posen al mig", critica Fàtima mentre afegeix que els que han vingut a treballar a Ceuta els ofereixen 2.000 dirhams al mes (uns 180 euros), menys del que pot guanyar al Marroc, diu.

Fins i tot diversos grups de iemenites es van sumar al festeig que aquest matí s'aproximava a la frontera per a intentar passar a Ceuta, després d'haver arribat ahir des dels voltants de Melilla, on els va arribar la veu que estaven obertes les portes de Ceuta.

Un d'ells, identificat com Uday, va relatar que la frontera de Melilla està segellada, per la qual cosa no van dubtar a buscar fortuna a Ceuta, amb el convenciment que si aconsegueixen entrar, mai els expulsaran per procedir d'un país en guerra, al contrari del que succeeix amb els marroquins.