La crisi interna de Ciutadans sembla no tenir aturador i ahir es va cobrar una nova baixa. L’exvicepresident de la Comunitat de Madrid, Ignacio Aguado, va anunciar ahir que abandonava la política i va presentar la seva dimissió tant del comitè permanent com de l’executiva nacional de Ciutadans després de sis anys al capdavant del partit a Madrid. Aguado serà rellevat per la vicealcaldessa de Madrid, Begoña Villacís, dirigint la formació en l’autonomia.

Segons van explicar fonts pròximes a l’exvicepresident, aquest ha rebutjat l’encàrrec de la presidenta nacional de la formació, Inés Arrimadas, d’organitzar la convenció nacional del partit. Tot i això, mantindrà la seva afiliació al partit i ha desitjat «molta sort» als seus companys i «encert» en les pròximes eleccions».

Aguado va rebutjar «rotundament» la possibilitat de fusionar-se amb el PP o el PSOE i va agrair a qui va ser president de Ciutadans, Albert Rivera, «l’oportunitat» de poder-se situar al capdavant de la formació.

«Ha estat un orgull liderar Ciutadans a Madrid i compartir projecte amb tantes persones excepcionals. Gràcies a tots, de cor», va assenyalar Aguado a les seves xarxes socials.