L’ofensiva israeliana a Gaza ha entrat en la seva segona setmana amb un balanç d’almenys 200 palestins morts, mentre el primer ministra israelià, Benjamin Netanyahu, compleix amb la seva promesa d’intensificar els atacs. Cada hora, tres nens resulten ferits pels bombardejos israelians a la Franja, segons Save The Children. Israel presumeix d’haver destruït els túnels de Hamas mentre l’Agència de l’ONU per als refugiats palestins ha habilitat 40 de les seves escoles per acollir més de 34.000 refugiats. «No n’hi ha prou», va advertir el primer ministre palestí, Mohammad Shtayyeh, davant l’absència d’accions més concretes per part de la comunitat internacional.

«Nacions Unides ha d’emetre una resolució que descrigui totes aquestes accions com a il·legals i il·legítimes contra el poble palestí», va afirmar Shtayyeh, exigint sancions contra Israel. Hady Amr, l’enviat nord-americà per mediar amb les parts, es va reunir ahir amb representants palestins després de fer-ho diumenge amb els israelians. «La meva administració continuarà involucrant palestins i israelians i altres socis regionals per treballar per arribar a una calma sostinguda», va prometre el president nord-americà, Joe Biden

Egipte està jugant un paper central en la recerca d’un alto el foc. Segons un diplomàtic egipci, els mediadors compten que l’administració Biden pressioni Israel per aturar la seva ofensiva i afirmen que hi ha expectatives d’acord en les pròximes 48 hores.

Infància amenaçada

Almenys 200 palestins han mort, entre els quals hi ha 58 nens, pels bombardejos israelians a la franja de Gaza. Més de mil persones, inclosos 366 menors, han resultat ferides. «Quantes famílies més necessiten perdre els seus éssers estimats abans que la comunitat internacional actuï?», va lamentar Jason Lee, director de Save the Children a Palestina.

«Les famílies de Gaza i el nostre personal ens diuen que estan en un punt de ruptura, que estan vivint a l’infern sense cap lloc on buscar refugi i aparentment sense un final previst», va denunciar Lee. Amb la foscor de la nit arriba el moment de més por. En una cruel tècnica, Israel bombardeja durant tota la nit impedint dormir a una població ja prou castigada.

A les fosques

L’única central elèctrica de l’enclavament està en risc de quedar-se sense combustible. Gaza ja pateix talls d’energia diaris durant entre vuit i dotze hores. Els atacs aeris han danyat les línies de subministrament i la destrucció impedeix l’arribada del personal a les àrees afectades. Els bombardejos contra hospitals, escoles i edificis residencials amenaça el futur de Gaza. A més, la desaparició de les instal·lacions de més de 23 mitjans de comunicació locals i internacionals afecta el seu present.

Reporters Sense Fronteres ha demanat a la fiscal del Tribunal Penal Internacional, Fatou Bensouda, que inclogui aquests atacs en la seva investigació per crims de guerra. El periodisme està esglaiat per les traumàtiques imatges dels bombardejos sobre les oficines d’Associated Press i Al-Jazeera, denunciats també pels EUA. Segons Israel, en els edificis atacats hi havia instal·lacions dels «serveis d’informació militar» però no ha aportat proves.