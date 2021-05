Les ciutats autònomes espanyoles de Ceuta i Melilla han estat en diverses ocasions motiu de problemes entre Espanya i el Marroc, per la seva situació geogràfica al nord d'Àfrica i per la facilitat que això ofereix per a l'accés de la immigració il·legal des del territori marroquí a l'espanyol .

L'arribada de més de 8.000 marroquins de manera irregular en les últimes hores a Ceuta és el més recent dels xocs entre els dos països, que ja van viure un moment difícil en les seves relacions quan es van aprovar els Estatuts d'Autonomia de Ceuta i Melilla, el 1994 , el que va obtenir com a resposta una ofensiva diplomàtica del Marroc en sol·licitar a l'ONU la "devolució" de les ciutats.