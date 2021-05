Un vehicle submarí no tripulat, amb una capacitat d’immersió de 2.000 metres, buscarà al fons marí de Tenerife a partir de dilluns les nenes Anna i Olivia, desaparegudes al costat del seu pare, Tomás Gimeno, des del passat 27 d’abril. La informació va ser ahir confirmada pel Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC), organisme al qual pertany l’Institut Espanyol d’Oceanografia (IEO), titular d’aquesta nau,anomenada Liropus 2020. La recerca començarà a la zona marítima en què es va registrar per última vegada el senyal de telèfon mòbil de Tomás Gimeno la matinada en què va desaparèixer al costat de les seves filles.

El submarí, amb capacitat per submergir-se més de 2.000 metres, gravarà, mesurarà i recollirà mostres del fons marí per intentar dilucidar què va succeir amb les petites i el seu pare, qui va trucar la mare abans de desaparèixer per dir-li que «no veuria mai més les seves filles».