La Unió Europea ha convocat aquest dilluns l'ambaixador de Bielorússia, Aleksandr Mikhnevich, per condemnar l'acció "inadmissible" per detenir el periodista dissident bielorús Román Protasevich. Després que les autoritats bielorusses forcessin l'aterratge a Minsk d'un avió de Ryanair que anava d'Atenes (Grècia) a Vílnius (Lituània) per detenir Protasevich, l'Alt Representant, Josep Borrell, ha demanat convocar al representant del règim de Lukaixenko, a qui han informat de la "ferma condemna" del bloc comunitari a aquest "acte repressiu" i que "ha posat en joc la seguretat dels passatgers i la tripulació" del vol forçat a aterrar a Minsk per un avís de presumpta amenaça de bomba.

Els líders europeus es reuneixen aquest dilluns a Brussel·les i estudiaran possibles sancions al règim de Lukaixenko per aquesta acció. En cas d'adoptar-ne, aquestes sancions se sumarien a les ja existents que afecten, entre d'altres, el mateix Lukaixenko i més d'una desena d'alts càrrecs més del règim bielorús.