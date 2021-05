Està bastant clar. Excepte si hi ha un gir en l’últim revolt, el Govern prepara els indults per als 12 líders del procés condemnats l’octubre de 2019 pel Tribunal Suprem. Perquè el president considera que la Constitució fomenta una sèrie de «valors», que són la «convivència», la «concòrdia» i l’«entesa», i no la «venjança» o la «revenja». Aquests «valors constitucionals» són els que l’executiu tindrà en compte a l’hora de prendre la seva decisió, que arribarà un cop que l’alt tribunal emeti el seu informe, que s’emetrà de forma imminent.

L’executiu havia anat preparant el terreny durant mesos. De forma més intensa, des del passat setembre, quan es va disposar a tramitar les sol·licituds d’indult registrades al Ministeri de Justícia. Cada vegada va anar quedant més clar que Sánchez havia conclòs que, per superar l’obstacle del Procés -i per refermar la seva estabilitat parlamentària amb ERC-, havia de llançar un missatge potent a Catalunya. Però ahir va aclarir tots els dubtes des de Brussel·les, en la seva compareixença posterior al Consell Europeu extraordinari, en apel·lar als principis «constitucionals» que marcaran la decisió que prengui el Consell de Ministres «quan procedeixi».

Sánchez va recordar que el debat dels indults als 12 penats és llarg, s’arrossega des de la tardor de 2017. En aquell temps, en la campanya de les eleccions catalanes posterior a l’activació de l’article 155 a Catalunya, Miquel Iceta, candidat del PSC (i avui ministre de Política Territorial), va defensar la mesura de gràcia per als dirigents separatistes que aleshores no havien estat jutjats. El president va recordar la situació de 2017 per demanar al PP el mateix que ell va oferir: suport a l’executiu, «lleialtat». Quan ell mateix va avalar Mariano Rajoy perquè intervingués Catalunya, ho va fer perquè entenia que era una «qüestió d’Estat», perquè estava en dubte una cosa tan greu com la «integritat territorial» d’Espanya. I ara, va raonar, té «molt clar» que la decisió que el seu Govern adopti sobre els indults tindrà «molt presents valors constitucionals» com «la concòrdia, el diàleg, l’entesa», la «superació» d’una crisi que «va esquinçar» la societat catalana i el conjunt del país.

Sánchez compta amb el suport de la majoria del Congrés per concedir els indults als líders de l’1-O. Els partits que van permetre la investidura del president de Govern van defensar ahir que l’executiu faci ús de la mesura de gràcia amb els polítics catalans presos per «donar una via de solució al conflicte». El debat, a més, és si els indults han de ser totals o parcials. Referent a això, els socis del Govern de coalició van apostar per permetre que els presos puguin tornar a la política encara que insisteixin en l’expressió «Ho tornarem a fer».ERC, PNB, Junts, PDeCAT EH Bildu, Més País i Compromís van reclamar al Govern aquest pas, que consideren valent, per reconduir el conflicte català mitjançant el diàleg.