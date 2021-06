El Comitè de Drets i Garanties del PP, presidit per Andrea Levy, ha acordat no obrir expedient informatiu a María Dolores de Cospedal, imputada en el cas Kitchen, perquè "la presumpta conducta no resulta de l'exercici d'un càrrec públic o representatiu”.

El PP ha informat de la resolució adoptada en la reunió d'aquest òrgan del partit per a analitzar la situació de l'exsecretària general, que, igual que el seu marit, Ignacio López del Ferro, han estat imputats pel jutge del cas Kitchen sobre l'espionatge a l'extresorer Luis Bárcenas el 2013.

Cospedal i López del Ferro han estat imputats per presumptes delictes de suborn, malversació i tràfic d'influències, al mateix temps que han estat emplaçats a declarar els pròxims dies 29 i 30 de juny, respectivament.

El Comitè de Drets i Garanties entén que serà el jutjat encarregat de la instrucció -el magistrat de l'Audiència Nacional Manuel García Castelló- el que hagi de dilucidar si Cospedal ha incorregut en un il·lícit penal o no.

I ho basa en l'article 22.1 dels estatuts del partit i en el 19.2, que estableixen els terminis de prescripció de les suposades infraccions comeses per un afiliat.