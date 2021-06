L’Àrea de Delictes Informàtics de la Fiscalia de València ha obert diligències d’investigació penal per aclarir l’accés indegut de nou funcionaris del País Valencià a les dades del sistema de vigilància de víctimes de violència masclista (Viogen) per consultar l’arxiu de Rocío Carrasco. La Conselleria valenciana de Justícia ha obert un expedient d’informació reservada a aquests nou funcionaris i ha posat el cas en coneixement de la Fiscalia, segons han confirmat a EFE fonts d’aquest departament de la Generalitat, que han precisat que l’expedient és previ a un possible procediment disciplinari si es confirmen els fets.

L’accés a aquest tipus d’informació en el sistema Viogen està limitat a un determinat grup de funcionaris, membres de les Forces i Cossos de Seguretat o personal de l’Administració de Justícia, i la seva consulta sempre deixa constància sobre l’autor o autors de la consulta.

Apartats de les seves funcions

Els accessos a aquest expedient sobre les denúncies que hauria presentat la filla de la cantant Rocío Jurado i el boxejador Pedro Carrasco han coincidit en el temps amb l’emissió en televisió d’una sèrie documental en la qual ha relatat suposats episodis de maltractaments.

Les mateixes fonts han explicat que aquests funcionaris expedientats han sigut apartats de forma momentània de les seves funcions d’atenció a víctimes de violència masclista.

Per la seva banda, fonts del Ministeri de l’Interior han assenyalat que des de l’àrea de violència de gènere de la Secretaria d’Estat de Seguretat, dins de les seves tasques de vigilància habituals, es van detectar algunes consultes sobre l’expedient de Rocío Carrasco per part de funcionaris aliens a aquest. Es va procedir llavors a bloquejar aquests accessos i en aquests moments s’estudia si s’adopten més mesures, segons aquestes fonts, que afegeixen que tots els funcionaris que haurien portat a terme aquestes consultes són del País Valencià.