Un alegre Yair Lapid somreia al telèfon mentre li comunicava al president Rivlin que Israel, finalment, tenia govern. Al seu costat, el seu soci, Naftali Bennett, deixava anar un tímid somriure. Després de superar-se el termini que s’esgotava a mitjanit, ara els líders de Yesh Atid i Yamina s’enfronten a una setmana frenètica i plena de dubtes per aconseguir conservar el fràgil acord fins a l’aprovació al Parlament israelià. Encara queden molts obstacles per superar en els propers dies. El principal és la cobdícia d’un Benjamin Netanyahu que no abandonarà el poder sense fer servir totes les seves armes.

Ha començat el compte enrere per al vot de confiança necessari perquè el nou govern pugui prestar jurament. Mentre Lapid desitja que els dies passin volant, Netanyahu aprofitarà el temps per intensificar la pressió sobre els insegurs diputats de Yamina. Per a això, enviarà els manifestants al carrer, fins a les portes de casa seva, llançarà agressives campanyes a través de les xarxes socials i posarà malediccions en boca dels rabins del país. Netanyahu ha demanat a «tots els membres del Parlament elegits per vots de la dreta» que s’oposin al nou govern «d’esquerra», que va qualificar de «perillós».

També el primer ministre interí va acusar Bennett de «vendre’s» a la Llista Àrab Unida de Mansour Abbàs. El líder islamista es va mostrar optimista per ser la primera formació àrab a integrar un govern israelià des del naixement de l’Estat. Molts dels seus funcionaris han reconegut que les ofertes del Likud de Netanyahu eren més beneficioses per a la seva comunitat, tot i que Abbàs ha aconseguit compromisos per a un finançament econòmic superior i la fi de la demolició de les cases de palestins a Israel.

Amb el nou acord aguantant-se d’un fil, Lapid i Bennet busquen apuntar-se una victòria clau. El líder de Yesh Atid està usant tots els trucs possibles per substituir el president del Parlament, Yariv Levin, del Likud. Vol evitar que retardi encara més la votació a la cambra en benefici del líder del seu partit. Les normes diuen que Levin té una setmana per programar un vot de confiança per a un nou govern després de ser informat de la necessitat de fer-ho en una sessió plenària oficial. Això pot retardar la votació fins al 14 de juny.

A la imprevisibilitat de Netanyahu, ha de sumar-se l’absència d’una convicció total entre els integrants de l’acord, sobretot els diputats de Yamina, per les seves diferències ideològiques. Emichai Chikli ja havia anunciat que no donaria suport a la coalició, deixant-lo sense el seu 62è diputat. A més, Nir Orbach va expressar els seus dubtes posant en perill la desitjada majoria. Però després de reunir-se amb Bennett, Orbach li va reiterar el seu suport i va dir que farà «tot el possible» per beneficiar el país a llarg termini. Si aquest govern no es concreta i Israel torna a les urnes, Bennett serà el més perjudicat, ja que rebrà el càstig del seu electorat.