Un jutge dels Tribunals de la ciutat de Santa Fe, a l’Argentina, ha deixat en llibertat un imputat per abús sexual perquè va utilitzar preservatiu. «No puc entendre com si tindrà relacions forçades, i empenyent-la i sotmetent-la, es prengui el temps... No puc reconstruir com fa per col·locar-se el profilàctic i després avançar sobre el cos de la víctima, que, segons el que diu aquí, s’hi negava. La veritat és que és això el que em genera el dubte més gran», va assegurar el magistrat, Rodolfo Mingarini.

El jutge va realitzar aquestes declaracions en una audiència oral el 30 de maig passat, en la qual va deixar en llibertat un home acusat d’abús sexual amb accés carnal. L’esmentada causa es va iniciar a finals del mes d’abril, després que una dona denunciés davant la Fiscalia de Santa Fe que un paleta que treballava en una construcció pròxima va entrar al seu habitatge i va abusar sexualment d’ella.

Durant la seva intervenció, que ha causat una gran polèmica a les xarxes socials i entre col·lectius feministes, el magistrat va rebutjar les proves d’un informe pericial que indicava que la dona va patir lesions compatibles amb un abús sexual.