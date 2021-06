El diari nord-americà The New York Times va denunciar que les dues últimes administracions dels EUA han intentat apropiar-se el contingut dels correus electrònics de quatre dels seus periodistes per esbrinar-ne les fonts. L’espionatge està relacionat amb la investigació feta per quatre periodistes del mitjà sobre l’actuació de l’exdirector de l’FBI James Comey durant la presumpta ingerència russa en la campanya presidencial del 2016.