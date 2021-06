Encara que van ser unes eleccions legislatives, locals i per triar governadors, els comicis celebrats diumenge a Mèxic s’han interpretat com un plebiscit a la figura del president Andrés Manuel López Obrador, el partit del qual va aconseguir retenir la majoria a la Cambra de Diputats, tot i que va perdre escons i dependrà molt més dels seus aliats. Si es confirma la tendència dels resultats preliminars, López Obrador no tindrà la possibilitat de reformar la Constitució, un dels seus projectes com a president. El nombre d’escons obtinguts pel seu partit, el Moviment Regeneració Nacional, i els seus socis són insuficients.

Les projeccions atorguen al partit del president prop del 35% dels vots per al Parlament, que equival a entre 190 i 203 dels 500 escons. Encara que són menys diputats que els 253 que té ara, suma els dels seus aliats, el Partit del Treball i el Partit Verd.