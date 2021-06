Tot és tan volàtil i incert que els peruans no poden fer res més que esperar. Hauran de tenir paciència potser durant uns dies per conèixer el nom del pròxim president. Quan es portava escrutat el 92% dels vots, l’Oficina Nacional de Processos Electorals (ONPE) va explicar que el dirigent de l’esquerra Pedro Castillo obtenia el 50,07% dels vots, davant el 49,92% de Keiko Fujimori. Piero Corvetto, la màxima autoritat de l’ONPE, va recordar que ningú es pot atribuir la victòria fins que es comptin tots les paperetes procedents de les zones rurals més allunyades, on Castillo és molt més fort que la seva rival, així com la selva i del gairebé milió de peruans que resideixen a l’exterior. Fujimori posa en ells la seva esperança.

El politòleg i expert en temes electorals Fernando Torra va ser categòric: «Ningú pot dir a hores d’ara qui guanyarà» la segona volta, però en tot cas va descartar completament que existeixi el perill d’un «frau electoral». Torra no podia sortir de l’estat de sorpresa: «és la primera vegada que un resultat a boca d’urna no serà determinant». L’analista Alfredo Torres, president de la consultora Ipsos Perú, l’enquesta a peu d’urna de diumenge a la nit de la qual va anticipar els números que mantenen expectant el país, va assegurar que l’elecció es decidirà «per molt pocs milers de vots».

El resultat és tan estret que el diari de Lima El Comercio va demanar als contendents «el respecte escrupolós dels resultats electorals». Acceptar el desenllaç, va recordar, «és acceptar la voluntat del país». I si bé la polarització de la segona volta «deixa una meitat de la població insatisfeta, la derrota és tan part d’aquest tipus de tràngols com la victòria». Per a l’editorial d’El Comercio, afirmar que «el procés està manipulat no fa res més que perjudicar innecessàriament el nostre sistema democràtic». Aquesta és una actitud que «hauria d’assumir amb especial afany» Fujimori en cas de confirmar-se la seva derrota.

L’empat tècnic era esperat. La policia va ocupar els carrers de Lima per evitar qualsevol incompliment del toc de queda imposat per la pandèmia. Tant la filla de l’autòcrata empresonat Alberto Fujimori com el mestre i dirigent sindical d’esquerres, van fer una crida a la calma als seus seguidors. La líder de Fuerza Popular va demanar esperar amb prudència la paraula definitiva de l’ONPE. «Li demano als nostres interventors i interventores estar atents a defensar cada vot. Convoco el poble peruà de tots els racons a assistir en pau als carrers per estar vigilants en la defensa de la democràcia», va dir el seu rival.

Els analistes coincideixen que hi haurà hores de tensió i vigílies. «Tenim un empat estadístic absolut. Si la diferència del recompte ràpid és de menys de dos punts, no podrem encara definir un guanyador. Caldrà esperar el còmput de tots els vots», va reconèixer Alfredo Torres, d’Ipsos, tot afegint que caldrà computar, un per un, els vots de les ciutats, el Perú «profund» i els de l’exterior.