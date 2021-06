Via lliure de Brussel·les al Pla de Recuperació i Resiliència elaborat pel Govern espanyol. Després d’un exhaustiu examen i mesos de negociacions i diàleg amb Madrid, la Comissió Europea va donar llum verda al pla que permetrà al Govern accedir en els propers sis anys a 69.500 milions d’euros en subvencions a fons perdut, la meitat dels 140.000 milions assignats a Espanya en el programa Next Generation EU. Segons el calendari previst per Brussel·les, Espanya podria rebre aquest any un total de 19.000 milions.

La Comissió va qualificar d’«ambiciós» el pla presentat per Espanya, que inclou 109 projectes d’inversió i el compromís de 102 reformes estructurals a l’economia espanyola. La recepció de la bestreta del 13% -uns 9.000 milions d’euros- serà automàtica, una vegada el Consell de ministres d’Economia i Finances aprovi el pla, previsiblement en la reunió del 13 de juliol. No obstant això, per obtenir el primer desemborsament, d’uns 10.000 milions, segons fonts de la Comissió Europea, encara que podria variar en funció de les emissions de deute i el finançament obtingut, Espanya haurà de garantir el compliment per a finals d’octubre de les primeres 50 reformes.

D’aquesta manera, en el conjunt de l’any Espanya rebrà un total de 19.000 milions, una quantitat inferior als 27.000 milions d’euros incorporats als Pressupostos de l’Estat de 2021, a compte dels 70.000 milions en ajudes assignats per Europa a Espanya fins el 2026.

A partir de llavors, Espanya podria optar a rebre dos desemborsaments per any, el 2022 i 2023, i un per any entre 2025 i 2026. Tots aquests desemborsaments estaran subjectes, però, a l’acompliment satisfactori de les 416 fites i objectius promesos en el pla. El Govern espanyol acredita que, des de febrer de 2020, ja ha complert un centenar de les fites compromeses en el pla i per això confia a poder anar accedint als successius desemborsaments.

El calendari de desemborsaments dissenyat per la Comissió Europea, d’acord a les fites definides pel Govern espanyol per a les diferents reformes i inversions, inclou dues noves entregues el 2022 (12.000 milions al juny i 5.000 més al desembre); dues més el 2023 (10.000 milions al juny i 7.000 més al desembre); un lliurament de 8.000 milions al juny de 2024, un altre el 2025 (3.000 milions al juny) i l’últim el 2026 (4.000 milions).

Transició verda i digital

«Aquest pla transformarà profundament l’economia d’Espanya, la farà més verda, més digital i més resistent. Li hem donat suport perquè és ambiciós, té visió de futur i ajudarà a construir un futur millor per als espanyols», va celebrar la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, que es va desplaçar a Madrid per lliurar en mà a Pedro Sánchez la recomanació. Brussel·les conclou que Espanya destinarà el 40% dels 69.500 milions a la transició verda, per sobre del 37% mínim exigit per la UE, i el 28% a la transformació digital, per sobre també del 20% requerit. L’anàlisi dona per bones les reformes i inversions plantejades pel Govern.