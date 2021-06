No hi haurà gestora, ni una transició traumàtica ni a cara de gos en el PSOE d’Andalusia. El relleu al capdavant de la federació més important del partit ja està encarrilat i es farà per consens entre els seus dos principals protagonistes, Susana Díaz i Juan Espadas, després de dies de «intoxicacions» i «filtracions interessades». Finalment, ella deixarà de ser la secretària general del PSOE-A, si no hi ha sorpreses, a finals de juliol.