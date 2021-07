Un jove de 24 anys ha mort avui al Complex Hospitalari Universitari La Corunya després d'haver rebut una pallissa sobre les tres de la matinada. La Policia Nacional busca des de llavors als autors d'aquesta brutal agressió. Per ara no han transcendit detencions relacionades amb aquest cas.

Les primeres indagacions, segons fonts pròximes a la investigació, apunten que l'agressió es va desencadenar perquè el jove -que havia sortit de festa amb una amiga, en la que va ser la segona nit d'obertura de l'oci nocturn després de la fi de l'estat d'alarma - va enfocar amb la càmera del mòbil -perquè estava fent una foto o un vídeo-a un grup de joves que el van increpar i li van clavar una pallissa. El jutjat de guàrdia, que és el que s'ha fet càrrec de la investigació -Instrucció número 8 de La Corunya-, ha declarat secretes les diligències. No es descarta que les investigacions que es realitzin puguin llançar altres conclusions diferents a les inicials.

El jove, que treballava en un centre assistencial d'Arteixo, presentava múltiples convulsions i va ser traslladat en estat crític a l'hospital.

Fonts policials van indicar ahir que en l'agressió no s'havien utilitzat armes, i que el jove havia estat traslladat a l'Hospital Universitari amb múltiples contusions al cap i en estat crític, segons ha informat també la Delegació de Govern. Serà l'autòpsia la que determini les causes exactes de la mort de S.L.M.

La víctima va morir a l'hospital poc després d'haver rebut la brutal pallissa, segons ha confirmat a aquest diari la Delegació de Govern, que va informar també que els agressors eren joves, que els serveis sanitaris van intentar reanimar la víctima durant gairebé dues hores i que, en la intervenció, van participar agents de la Policia Científica i de la judicial.

Entre altres actuacions, els agents encarregats de la investigació van analitzar el contingut de càmeres de seguretat de la zona, per intentar obtenir imatges que ajudin a identificar els agressors del jove i, d'aquesta manera, poder procedir a la seva detenció.

Després transcendir la mort del jove de Meicende, amics de la víctima van iniciar un moviment en xarxes socials amb l'etiqueta Xustiza per a Samuel, per intentar posar-se en contacte amb persones que hagin pogut presenciar els fets i demanar-los que col·laborin amb la policia. Tot i que fonts oficials ni confirmen ni desmenteixen que l'agressió pugui haver estat homòfoba perquè les actuacions són secretes, amics i companys del jove apunten que el crim es va produir per aquest motiu, ja que la víctima era homosexual.