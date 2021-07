El Vaticà continua amb la seva reforma i persecució dels delictes financers detectats en membres de la Santa Seu. Per això, el proper 27 de juliol, el cardenal Angelo Becciu, antic substitut de la Secretaria d’Estat vaticana (a qui el pontífex va destituir al setembre passat per diversos escàndols financers), serà jutjat al costat d’altres nou persones per diversos delictes relacionats amb la compravenda d’un edifici al cor de Londres.

Per a la instrucció del cas es van emetre comissions rogatòries als Emirats Àrabs Units, Gran Bretanya, Jersey, Luxemburg, Eslovènia i Suïssa. Entre els delictes que se’ls imputen hi ha abús de càrrec, suborn, extorsió, malversació, corrupció, blanqueig de diners, estafa, abús, falsificació de documents públics comesos per particulars i falsificació en escriptura privada.

En un comunicat, el Vaticà informa que «el president de Tribunal Vaticà ha ordenat la citació a judici dels acusats en el marc de l’assumpte relacionat amb les inversions financeres de la Secretaria d’Estat a Londres». Destaca que aquesta iniciativa judicial està «directament relacionada amb les indicacions i reformes que ha impulsat la seva Santedat el Papa Francesc».