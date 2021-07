Es tracta d’un home de partit que va tenir càrrecs orgànics ja amb José Luis Rodríguez Zapatero, com a secretari general, i després amb Alfredo Pérez Rubalcaba, que va ser qui el va nomenar secretari d’Organització del PSOE, és a dir, número tres del partit al febrer de 2012, quan va rellevar a Zapatero al capdavant del PSOE.

Oscar López, que va néixer a l’abril de 1973, es va afiliar al PSOE l’any 1996 i va ser assessor del Grup Parlamentari Socialista en el Parlament Europeu entre 1997 i 2000, com a expert en Relacions Internacionals. Després del periple europeu, el va fitxar José Blanco, el llavors secretari d’Organització del PSOE amb Rodríguez Zapatero. En aquell moment va ser nomenat coordinador de la Secretaria d’Organització i Acció Electoral fins a 2008, data en la qual va ser elegit secretari general del PSOE de Castella i Lleó, càrrec que va ocupar fins a 2012, després d’haver-se presentat a les eleccions autonòmiques com a candidat a presidir la Junta de Castella i Lleó. Durant els governs de José Luis Rodríguez Zapatero (entre 2004 i 2011) va ser diputat per la província de Segòvia, a la qual està vinculat ja que la seva família materna procedeix d’allí, en concret de Bercimuel i Riaza. Durant el seu pas pel Congrés dels Diputats va exercir com a portaveu del Grup Socialista en la Comissió de Control Parlamentari de Ràdio Televisió Espanyola i ponent del projecte de Llei de Reforma del Finançament de la Corporació d’RTVE.