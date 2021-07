El diplomàtic de carrera José Manuel Albares (Madrid, 1972), abandona l’ambaixada a França per convertir-se en el nou ministre d’Afers exteriors, Unió Europea i Cooperació. Albares va ser assessor de Pedro Sánchez durant la seva primera etapa al capdavant del PSOE i, després de l’arribada del líder socialista a la Moncloa, va ser nomenat Secretari General d’Assumptes Internacionals, Unió Europea, G20 i Seguretat Global, actuant com a «xerpa» del president davant altes instàncies com la Unió Europea i el G20 participant fins i tot en negociacions internacionals com la del Brexit. Albares és qui apareix al costat de Sánchez en la famosa fotografia al «Falcón oficial», en la qual el líder de l’Executiu llueix unes ulleres de sol.

El seu nom ja va sonar per al càrrec que ara ocuparà l’any 2020, quan el llavors Josep Borrell va anunciar que es presentava a les eleccions europees, encara que finalment va tornar a París com a ambaixador. Militant del PSOE des del 1999, durant la seva carrera ha estat Cònsol d’Espanya a Colòmbia, Conseller Cultural en l’Ambaixada d’Espanya a París i ha estat destinat a la Representació Permanent d’Espanya davant l’OCDE.