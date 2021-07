Fins a 23 milions de nens a tot el món no van rebre les vacunes ordinàries el 2020 per la pandèmia, 3,7 milions més que el 2019, segons les dades oficials publicades dimecres per l’OMS i Unicef.

Fins a 17 milions de nens probablement no van rebre ni una sola vacuna durant l’any. «La majoria d’aquests nens viuen en comunitats afectades per conflictes, en llocs remots insuficientment atesos o en entorns informals o de tuguris, on s’enfronten a múltiples privacions, com l’accés limitat als serveis sanitaris bàsics i als serveis socials fonamentals», expliquen aquests organismes de Nacions Unides.

«Mentre els països clamen per aconseguir les vacunes contra el covid, hem retrocedit en altres vacunacions, deixant als nens en risc de contraure malalties devastadores però que es poden prevenir, com el xarampió, la poliomielitis o la meningitis», va comentar el director general de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.