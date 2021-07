En menys d’una setmana, la Comissió Europea presenta el seu informe anual sobre l’Estat de dret en els Estats membres amb Polònia de nou a l’ull de l’huracà pel pols que manté en les reformes judicials i la independència dels tribunals. Aquest passat dimecres, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) va reclamar, per segona vegada en poc més d’un any, la suspensió immediata de la càmera disciplinària de l’Suprem polonès pels dubtes al voltant de la seva imparcialitat i independència, tot i que la cort constitucional del país va rebutjar una hora més tard la interlocutòria de la cort europea al·legant la primacia de el dret polonès.

«Estem profundament preocupats per la decisió de Tribunal constitucional polonès d’ahir que va decidir que les mesures cautelars ordenades pel TJUE són inconsistents amb la constitució polonesa. Aquesta sentència reafirma les nostres preocupació sobre l’estat de dret a Polònia», va valorar Eric Mamer, portaveu d’Ursula von der Leyen, que va recordar la primacia del dret de la UE sobre la legislació nacional i el compliment obligat de les decisions del TJUE, incloses les mesures cautelars. Brussel·les analitza ara la situació, també pel que fa al possible impacte que pugui tenir sobre l’aprovació del pla nacional de recuperació polonès, i adverteix que no dubtarà a utilitzar tots els seus poders.

El xoc de trens, en tot cas, va continuar ahir dijous. En una nova sentència dictada pel TJUE, els jutges europeus dictaminen que el nou règim disciplinari dels jutges de Tribunal Suprem i dels jutges ordinaris, un dels aspectes clau de la reforma judicial, no és conforme al dret europeu. «Polònia ha incomplert les seves obligacions en virtut de el dret de la Unió», va assenyalar el tribunal en un comunicat.