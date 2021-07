La Xina va presentar ahir el tren de levitació magnètica (maglev) més ràpid del món, amb una velocitat de 600 quilòmetres per hora, fabricat a la ciutat de Qingdao després de cinc anys d’investigació i desenvolupament. Es tracta del vehicle terrestre més ràpid del món i representa el mitjà de transport més veloç per a un rang de 1.500 quilòmetres, ja que per a distàncies superiors l’avió seguirà sent més ràpid. Per exemple, amb aquest tren, el recorregut actual de 1.500 quilòmetres entre Shenzhen i Xangai, per al que actualment són necessàries deu hores, es pot reduir a 2,5, una vegada que es construeixi la línia de levitació magnètica entre les dues ciutats.

Avenços tecnològics

El nou maglev presenta diversos avenços tecnològics, com un sistema de frenat un 30% més eficient que el tren de levitació que opera actualment a Xangai i que connecta aquesta ciutat amb el seu aeroport. La distància de frenada s’escurça amb això des de prop de 16 a 10 quilòmetres, segons un dels responsables de la construcció del tren. Disposa a més d’un sistema de antivibració desenvolupat de manera autònoma per l’Institut de Recerca de Construcció Ferroviària de Qingdao després de 19 mesos d’investigació. Quan el tren arriba a una velocitat superior als 100 quilòmetres per hora, l’alimentació d’energia passa a produir-se sense contacte. El tren pot funcionar sense problemes a un rang de temperatura entre menys 25 i els 45 graus centígrads. Els vagons estaran equipats amb cobertura d’internet wifi 5G.