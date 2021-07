Judit Cornellà és des d'aquest divendres nova alcaldessa de Campelles (Ripollès). Ha pres possessió del càrrec en un ple celebrat aquest divendres al matí i relleva d'aquesta manera el seu antecessor, Pere Carrera (ERC), que ha renunciat per motius personals. Cornellà, de 44 anys i auxiliar de clínica de professió, va ser cap de llista de JxCat en les darreres eleccions municipals. "Treballaré per aportar estabilitat a la nostra vila i per impulsar els projectes pendents", ha explicat Cornellà, que ha recordat que "en aquest període d'oposició constructiva" ha aportat "idees i propostes per al bé comú". Carrera va ser elegit alcalde el maig de l'any passat, en substitució de Joan Dordas que va morir al no superar una llarga malaltia.

"Ara, des de l'alcaldia, continuaré dedicant els meus esforços a promoure projectes que millorin la qualitat de vida dels nostres veïns", segons la nova alcaldessa. Campelles, amb 140 habitants, té cinc regidors, dels quals tres són d'ERC i els altres dos de JxCat. El nou cartipàs inclou un govern de concentració. El fins ara alcalde passarà a ser regidor d'Urbanisme.