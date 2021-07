Agents de la Policia Nacional han detingut tres persones, dues menors d’edat, al municipi madrileny de Torrejón de Ardoz per, presumptament, tenir encadenament un familiar a la paret d’una habitació en pèssimes condicions de salubritat.

L’home va aconseguir demanar auxili a través de la finestra a uns veïns que van poder alertar la Policia Nacional. Els seus dos fills i la parella d’un d’aquests van ser arrestats com a presumptes responsables d’un delicte de detenció il·legal.

Els fets es van produir quan els agents van ser alertats per uns veïns que van manifestar que, des de la finestra d’una vivenda, es podia observar com una persona demanava ajuda, assegurant que el tenien segrestat.

Al·legaven que patia trastorns mentals

Quan els policies van arribar al domicili, els fills de la víctima van reconèixer que tenien retingut el seu pare en una habitació, encadenat a la paret, al·legant que patia trastorns mentals. L’habitació estava en condicions insalubres, no comptava amb cap tipus de mobiliari i únicament tenia un matalàs a terra.

A la vivenda hi havia quatre joves, els seus dos fills homes i les seves respectives parelles. Tres d’aquestes persones –els seus fills i la parella d’un d’ells– van ser detingudes com a presumptes responsables d’un delicte de detenció il·legal, i van ser posats a disposició judicial i de la Fiscalia de Menors. La víctima va ser assistida per serveis mèdics i traslladada a l’hospital universitari de Torrejón de Ardoz.