El favoritisme cap a parents en les adjudicacions de l’empresa pública madrilenya d’aigües Canal d’Isabel II per al seu camp de golf portaran a la banqueta l’expresident de la Comunitat de Madrid Ignacio González. El titular de Jutjat Central 6 de l’Audiència Nacional i instructor del cas Lezo, Manuel García Castellón, va emetre ahir una interlocutòria d’obertura de judici oral amb el que va ser mà dreta d’Esperanza Aguirre com a inculpat.

A més de González, seran jutjats el gerent de Canal d’Isabel II entre 2003 i 2009, Ildefonso de Miguel, i els socis de la firma TCT José Antonio Clemente, Pablo Manuel González i Juan José Caballero. Els dos últims són el germà i el cunyat del mandatari madrileny. Contra ells hi ha acusacions de tràfic d’influències en concurs amb suborn, prevaricació administrativa, suborn i frau a les administracions públiques.

Per a González i De Miguel no hi va haver una altra opció el 2006, en el concurs del camp de golf del Canal, que la firma TCT, conclou el jutge: «Van dirigir la seva actuació a assegurar la contractació de la societat TCT en dos concursos públics», diu compartint tesi amb la fiscalia. Acusen també el PSOE, CCOO i l’Ajuntament i la Comunitat de Madrid. Els dos van beneficiar TCT amb més de mig milió d’euros malgrat ser una «empresa sense capacitat tècnica per efectuar cap dels treballs encomanats».

Les obres comportaven cobrir, impermeabilitzar i ajardinar la coberta del tercer gran dipòsit d’aigua del Canal. D’això sortiria un camp de golf en ple centre. Es va encarregar a la firma Dragados-ACS, a la qual havien imposat la subcontractació de TCT.

Parents ocults

L’instructor relata com el 27 de juliol de 2006 es va reunir a Madrid el Consell d’Administració del Canal, i aquest va decidir per unanimitat concedir les obres a una unió temporal d’empreses liderada per TCT. «De tots els assistents a aquest Consell només els acusats Ignacio González i Ildefonso de Miguel coneixien el vincle familiar del primer amb els socis de TCT, extrem que van ocultar als altres», escriu el magistrat. Aquesta ocultació es va repetir en altres adjudicacions a TCT. Pablo Manuel González i José Juan Caballero, germà i cunyat, estaven ocults en el capital de TCT, perquè no es veiés parentiu amb el president. Per a González i De Miguel, principals inculpats, demana el fiscal sis anys de presó.

L’acte descriu una altra malversació en la gestió del camp i el manteniment de la seva gespa, licitat per 1,5 milions d’euros. TCT, sota la denominació Greencanal Golf SA,. es va emportar el contracte el 26 de març de 2007. «Aquell mateix dia TCT, que no tenia capacitat per executar aquest treball, el va subcontractar amb ONLYGOF», explica.