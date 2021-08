Entrar a l’aeroport de Kabul resulta gairebé impossible. Milers de persones s’amunteguen davant les portes amb l’esperança d’arribar a algun dels pocs avions que continuen enlairant-se. En una de les allaus que s’han desencadenat per intentar arribar a les aeronaus, un col·laborador afganès evacuat per Espanya va perdre una de les seves filles, segons va informar aquest divendres la ministra de Defensa, Margarita Robles. L’home, que va aconseguir pujar a bord del segon avió contractat per Espanya amb la resta de la seva família, es va separar d’ella a l’intentar accedir a l’aeroport i no va tornar a veure-la.

Robles va explicar aquest divendres en una entrevista a RNE que històries com aquesta mostren el «caos» que s’està vivint a la capital de l’Afganistan, on més enllà dels límits de l’aeroport governen els talibans.

La responsable d’Exteriors també va narrar com un comandant de l’Exèrcit espanyol veia «a la llunyania» els traductors afganesos amb qui havia treballat, però fins als quals no va poder arribar. «Era impossible, ni els intèrprets podien fer un pas a la porta, ni nosaltres podíem fer res per ajudar-los perquè era una multitud, una allau», va relatar.