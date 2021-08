El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha defensat que la presència d'Espanya a Afganistan els últims 20 anys "no ha estat en va": "S'ha sembrat una llavor", ha afegit Sánchez, que espera que evolucioni els propers anys. El cap del govern espanyol ha visitat aquest dissabte el centre d'acollida de ciutadania afganesa de Torrejón de Ardoz (Madrid), al costat de la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, i el president del Consell Europeu, Charles Michel. En una compareixença de premsa conjunta, Sánchez ha ofert el 'hub' de la base militar e Torrejón com a símbol de la "solidaritat" de la UE, amb capacitat per a 800 persones, on s'hi estan entre un i dos dies.

Sánchez ha reivindicat el paper d'Espanya en la missió de l'OTAN a Afganistan els últims 20 anys, i ha situat la base de Torrejón com un dels centres principals de l'acció europea per acollir persones refugiades del país àrab. Des del 'hub', els afganesos i afganeses que han pogut abandonar el seu país es distribueixen per diversos països comunitaris.Torrejón rebrà aquesta tarda dos avions en l'operació d'evacuació: el primer a les 18 hores amb 110 persones vinculades a institucions europees, i el segon a les 21 hores amb personal relacionat amb Espanya.El cofundador i número dos dels talibans, Abdul Ghani Baradar, ha arribat aquest dissabte a Kabul per negociar la formació del nou executiu afganès.