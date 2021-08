L’huracà Henri, ara convertit en una violenta tempesta tropical, arriba a la costa nord-oest dels Estats Units. Els pronòstics apunten que aquest fenomen portarà fortes ràfegues de vent acompanyades d’abundants precipitacions i una alta probabilitat d’inundació a les zones de costa, on pot augmentar el nivell del mar fins a 1,50 metres.

Davant l’arribada d’aquesta tempesta extrema als estats de Nova York i Connecticut, el president dels Estats Units, Joe Biden, va declarar ahir l’estat d’emergència en aquestes zones i va ordenar enviar assistència federal per a fer front als danys al seu pas. Les autoritats també van demanar als ciutadans que es quedessin a casa mentre passés el temporal.

El Centre Nacional d’Huracans va explicar que Henri es dirigia com a huracà de primer nivell cap al nord-est del país però, per sort, els seus vents van perdre força durant la nit i ara avança com a tempesta cap a Nova York, on es preveu que Long Island rebi l’impacte més gran.

Les autoritats adverteixen que, encara que el fenomen hagi perdut la categoria d’huracà, Henri contínua sent una amenaça per a la població per les marors ciclòniques, les inundacions sobtades i els vents destructius que pot provocar.