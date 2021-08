La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha advertit aquest dimarts que l'exèrcit espanyol no podrà evacuar tothom que vol fugir de l'Afganistan. "Traurem tothom que sigui possible, però hi haurà gent que s'hi quedarà per raons que no depenen de nosaltres", com la capacitat de l'aeroport de Kabul o la presa del país per part dels talibans, ha alertat a la Cadena Ser. Ha assenyalat que l'evacuació està sent "molt difícil" però que no cessarà "en cap moment". De fet, l'Estat espanyol ha aconseguit de moment poder enlairar tres vols diaris des de l'aeròdrom de la capital afgana.

Robles ha explicat que la base militar de Torrejón de Ardoz (Madrid) rebrà uns 420 refugiats durant el dia d'avui i que s'ha ampliat la llista de persones que s'estan evacuant amb "especial prioritat" envers les dones activistes, periodistes "o que han tingut un paper rellevant a la vida pública de l'Afganistan". Tot i això, la ministra ha recordat que els talibans controlen la pràctica totalitat del país i que hi ha toc de queda, per la qual cosa la gent que no ha arribat a Kabul ho té "molt difícil" per fugir.