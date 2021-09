Un polític membre de l’Assemblea Constituent ha provocat un gran escàndol a Xile en reconèixer que va mentir sobre la leucèmia que patia. Rodrigo Rojas Vade havia arribat a la política xilena després d’haver-se donat a conèixer en l’esclat social de 2018. En les seves pancartes assenyalava que estava endeutat pel cost del tractament contra el càncer que patia. No obstant això, en una entrevista per a la publicació dominical de la Tercera, l’ara polític va reconèixer que tot era una farsa i que no té càncer.