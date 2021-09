Des de finals dels 70, a Espanya està autoritzat accelerar fins a 20 quilòmetres per hora per sobre del límit permès per a realitzar avançaments a carreteres de doble sentit, que per a turismes tenen el límit en 90 quilòmetres per hora. En aquells anys no hi havia autopistes i es va concedir aquesta llicència per a facilitar la fluïdesa del trànsit, sense ponderar que l’increment de la velocitat provoca lesions més greus o fatals en els accidents. No obstant això, tots els països de l’entorn europeu han eliminat aquesta possibilitat per prioritzar la seguretat viària sobre la gestió del trànsit. I la DGT ha aprofitat per fer el mateix en la reforma de la llei del carnet per punts que el Govern va enviar al Congrés al març.

Sis grups parlamentaris, entre ells dos dels partits en què el Govern de coalició es recolza habitualment per tirar endavant les seves iniciatives, PNB i ERC, han presentat esmenes destinades al fet que se segueixi permetent avançar a 20 quilòmetres per hora sobre la velocitat permesa per evitar perjudicar la seguretat vial. Per part seva, Vox va assenyalar que «són moltes les veus» que s’han alçat en contra de la proposta de la DGT, com les associacions de conductors RACE o Mutua Motera, entre d’altres.