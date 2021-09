Gairebé a l’ultim segon, la segona reunió de la taula de diàleg entre l’Estat i la Generalitat comença a concretar-se. Després de setmanes de jugar a la distracció, el president del Govern central, Pedro Sánchez, va confirmar ahir en una entrevista a TVE que acudirà a la cita al Palau de la Generalitat, que se celebrarà demà. Poc després de l’anunci del líder socialista, la Generalitat va informar que Sánchez i el president català, Pere Aragonès, es reuniran prèviament per «reprendre el procés de negociació».

Sánchez va justificar la seva presència en la necessitat de mostrar el seu compromís amb que avanci «el diàleg i el retrobament» entre Catalunya i la resta d’Espanya. L’assistència del cap de l’executiu central havia tensat en els darrers dies la part catalana de la taula de diàleg, que considerava més que convenient la presència de Sánchez després que, un cop concedits els indults als presos del procés, l’actitud de La Moncloa cap a la Generalitat s’hagi refredat.

De fet, en les últimes hores, i a l’espera de conèixer l’ordre del dia de la cita, els dos governs mantenen les seves diferències sobre si tractar o no el debat de l’ampliació del Prat en aquest fòrum. Si diumenge la intenció de l’executiu de Sánchez era coneguda, només, a través de les típiques consultes periodístiques, sense esmentar el nom de la font, la ministra de Transports, Raquel Sánchez, va treure el pla del Govern central de l’armari.

L’exalcaldessa de Gavà, una de les integrants de la delegació del Govern a la taula, va assegurar que resulta «lògic» tractar la qüestió del Prat encara que no sigui el fòrum més adequat. I també va afegir que la part catalana «no hauria de demanar impossibles», en referència a les dues úniques demandes de l’executiu: l’amnistia i l’autodeterminació.

En canvi, la Generalitat sosté que la trobada se cenyirà al conflicte polític entre Catalunya i Espanya, en concret, a «situar els objectius i la metodologia de la taula» per a la seva resolució. Segons va assegurar la portaveu d’ERC, Marta Vilalta, la ministra «s’equivoca si vol parlar del Prat» en el fòrum.

Sobre la retirada del projecte d’ampliació del Prat, Sánchez va justificar que «les grans infraestructures exigeixen grans consensos», assenyalant de nou la manca d’unitat de l’executiu català i, sobretot, els dubtes d’ERC com a responsables de la marxa enrere del Govern central. «Creiem en el nostre país i crec que és d’interès per a tot Espanya que Catalunya no es quedi enrere», va afegir el president del Govern central.