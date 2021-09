La CIA va advertir de la possible presència de civils, entre ells menors, minuts abans d’un bombardeig dels Estats Units a Kabul el passat 29 d’agost, on les Forces Armades dels EUA van matar per error deu persones.

Segons la CNN, responsables d’Intel·ligència van seguir durant vuit hores el passat 29 d’agost els moviments del conductor del cotxe atacat, Zamari Ahmadi, un treballador d’una ONG nord-americana, per haver tingut una curta interacció amb diverses persones, en el que Estats Units creia que era un pis franc del grup Estat Islàmic.

Les sospites contra Ahmadi van fer que els comandants militars no entenguessin els seus moviments: van veure com carregava ampolles d’aigua a la part de darrere del seu vehicle pensant que eren explosius. Tot i així, l’atac es va produir, i l’avís de la CIA va arribar massa tard, segons abans que un míssil disparat des d’un dron nord-americà colpegés el cotxe d’Ahmadi, causant la mort de deu civils.

En les setmanes següents al bombardeig, el Pentàgon va insistir que havia estat un atac «justificat» contra un objectiu terrorista confirmat. No obstant això, divendres, el cap del Centcom, el general Frank McKenzie, va reconèixer el «tràgic error».