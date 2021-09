La Palma va entrar en erupció ahir poc abans d’un quart de quatre de la tarda a la zona de Cumbre Vieja. Un petit terratrèmol va precedir una gran explosió i després va arribar una enorme columna de fum i l’expulsió de piroclasts. L’erupció es va produir a la muntanya de Los Pelados, a la zona coneguda com a Cabeza de Vaca, dins el municipi d’El Paso. Després de vuit dies des de l’inici de l’episodi d’eixam sísmic, i de més de 25.000 terratrèmols a diferent profunditat, el terra es va obrir i el magma va buscar la sortida per convertir-se en lava que, a l’hora de tancar aquesta edició, sortia a una velocitat explosiva sobre un mantell de pins. Gairebé deu minuts després, el terra es va estripar uns metres més avall, per on també va començar a sortir la lava amb molta intensitat.

La lava va començar a baixar vessant avall. Es va evacuar el barri d’El Paraíso, encara que per l’evolució que s’observava, els dispositius que estaven més a prop de la zona de caiguda de la lava assenyalaven que semblava que aquesta discorreria per una zona propera a l’assentament de Montaña Rajada, per on hi ha un barranquet. «Això ens preocupa», va assenyalar l’alcalde d’El Paso, Sergio Rodríguez, que va afegir que ja s’havien evacuat unes 1.400 persones d’aquesta zona habitada. Va avançar que «preocupen» zones habitades que estan més avall, com la de la Laguna, a Los Planos de Aridane. «El problema està més baix, a la zona de Los Campitos. La lava va avançant de forma lenta. Es podrà anar evacuant la gent amb relativa tranquil·litat», va explicar.

L’Institut Geogràfic Nacional (IGN) va informar que la lava sortia per set fissures amb columnes que arribaven als 400 metres d’altura en una de les esquerdes de Nord a Sud. Cap a dos quarts de cinc es va obrir una nova fissura, a uns 100 metres més amunt de la primera. Un altre estrèpit i una enorme columna de fum negre va ser el primer que es va veure. Segons després, els piroclasts van començar a saltar pels aires.

La primera explosió es va produir només un parell d’hores després que el comitè de vigilància volcànic comencés a evacuar la població amb dificultats de mobilitat de l’entorn dels epicentres dels terratrèmols, als municipis d’El Paso, Los Planos de Aridane, Fuencaliente i Tazacorte. L’ordre d’evacuació a les persones més vulnerables va arribar després que s’intensifiqués l’activitat sísmica del matí d’ahir, amb centenars de petits moviments propers a la superfície, i un important, de 4,2 graus a l’escala Richter, poc després de les onze del matí i que es va notar al sud-oest de La Palma.

L’erupció crearà un nou volcà. La fissura per la que va sortir la lava no correspon a un cràter ja format, sinó que es troba en zones cobertes de pinedes d’erupcions anteriors del sistema volcànic palmer de Cumbre Vieja. El president del Govern, Pedro Sánchez, es va desplaçar a les Canàries per conèixer sobre el terreny la situació, segons va anunciar el mateix cap de l’executiu en un missatge de Twitter. El gestor de la navegació aèria a Espanya, AENA, va emetre la recomanació com a mesura preventiva que no sortissin vols amb destinació a l’illa de La Palma.