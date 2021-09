Algèria ha tancat el seu espai aeri a tots els avions civils i militars del Marroc en el que constitueix un nou enfrontament en l’històric contenciós entre els dos països del Magrib. La mesura suposa que almenys 15 vols setmanals operats per la companyia aèria marroquina Royal Air Marroc que passen per cel algerià hagin de ser redirigits per altres zones del Mediterrani. Les rutes més afectades són les que es dirigeixen a Tunísia, Turquia i Egipte. En el rerefons de la confrontació, dura i llarga en el temps, es troba el conflicte del Sàhara Occidental. El Marroc defensa la seva sobirania i Algèria acull el Govern sahrauí a l’exili.

La decisió de tancar l’espai aeri es produeix només un mes després que Alger anunciés la ruptura de les relacions diplomàtiques amb Rabat. Una ruptura esperada després que el Marroc normalitzés els seus llaços amb Israel i intensifiqués les seves maniobres internacionals per eliminar qualsevol negociació sobre el Sàhara Occidental que no inclogui el reconeixement explícit de la sobirania marroquina. Hi ha múltiples moments de fricció entre Alger i Rabat: entre els més recents, la visita l’11 d’agost del ministre israelià d’Afers Estrangers, Yair Lapid, a la capital marroquina.