Un comitè independent ha alertat de la «magnitud» dels abusos sexuals de treballadors de l'Organització Mundial de la Salut durant la crisi de l'Ebola a la República Democràtica del Congo i ha conclòs que l'organització n'estava al cas. Després de les revelacions d'una investigació periodística el 2020 , es va encarregar a un grup independent investigar els fets. En l'informe publicat aquest dimarts, constaten més de 80 denúncies d'abusos sexuals. El comitè independent ha corroborat que a les víctimes els hi prometien feina a canvi de relacions sexuals, una pràctica que es va produir entre l'agost del 2018 i juny del 2020. «Fins i tot em van exigir relacions sexuals si volia aconseguir una pica d'aigua per rentar-me al camp base on ens allotjàvem», explica al comitè una dona que va treballar com a arxivista a Beni, al nord-est del país.

En total, el comitè ha detectat 84 incidents d'abusos sexuals en una desena de localitats de la República Democràtica del Congo, que s'enfrontava en aquells moments a un brot d'Ebola. Entre les víctimes que han denunciat els fets hi ha 63 dones i 12 homes, amb edats d'entre 13 i 43 anys. L'informe recull el testimoni d'una nena de 13 anys que assegura haver estat violada per un conductor de l'OMS, que la va deixar embarassada. El mateix li hauria passat a 28 dones més. «La majoria de les presumptes víctimes es trobaven en una situació econòmica i social molt precària (...)», remarquen els investigadors. Per exemple, expliquen el cas d'un dels reclutadors de l'OMS que, durant un procés de formació, li va dir a una noia que si volia assegurar-se el lloc de treball, havia de mantenir relacions sexuals amb ell. En aquell moment, ella estava guanyant uns 40 dòlars i va assegurar als investigadors que va acceptar perquè «realment necessitava els diners».

«Alguns actes d'explotació i abús sexual es van organitzar dins d'una xarxa de personal que operava a través del grup de reclutament local del centre de coordinació de resposta (al brot d'Ebola)», constata la investigació. Els investigadors han identificat a 83 dels presumptes abusadors, entre els quals hi ha personal local i estranger. Tanmateix, només han pogut interrogar a 8 d'ells. D'aquests, sis han negat els fets assegurant que les relacions van ser «consentides».

L'OMS n'estava al cas

Els investigadors consideren que dos alts càrrecs de l'organització estaven al corrent dels incidents a principis de maig del 2019 i no a mitjans de juny d'aquell any, tal com van informar posteriorment. Es tracta d'Andreas Mlitzke, director de l'Oficina de Compliment, Gestió de Riscos i Ètica, i David Webb, director de l'Oficina de Serveis de Supervisió Interna de l'OMS. En canvi, el comitè independent no ha pogut determinar si el director general de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, va ser notificat dels abusos abans que apareguessin a la premsa.