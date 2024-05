L'hospital Santa Caterina de Salt incorpora la dermatoscòpia digital per detectar i prevenir el càncer de pell

L'hospital Santa Caterina de Salt (Gironès) ha incorporat la dermatoscòpia digital al Servei de Dermatologia. del centre L'objectiu és millorar l'exploració a partir d'aquesta tecnologia no invasiva del càncer de pell, per tal de poder-lo detectar i prevenir, a més d'altres lesions cutànies. Amb l'ús d'un microscopi especialitzat, amb lents de deu a trenta augments, i una font de llum polaritzada o convencional, els dermatòlegs poden observar estructures de les lesions que no són visibles a simple vista ni amb una lupa convencional. De fet, la principal innovació de la dermatoscòpia digital és la seva capacitat per enregistrar i analitzar múltiples lesions de manera precisia i detallada.

Això permet als professionals comparar les imatges en les visites de seguiment. El fet de tenir un càncer de pell augmenta fins a nou vegades el risc de tenir-ne un segon. Per això és important fer un seguiment acurat dels pacients afectats i aquesta nova tecnologia ajuda als professionals a trobar-lo de manera precoç. Aquest seguiment meticulós també és important en el cas de les persones que tenen moltes pigues, o amb antecedents familiars, o que són portadores d'alguna mutació genètica que predisposi a desenvolupar la malaltia.

Segons les dades epidemiològiques més recents, la incidència de melanoma arreu de l’estat espanyol era de 16,3 casos per cada 100.000 habitants en dones i 14,6 en homes. A efectes pràctics, això suposa un increment anual del 2,5% i de l’1,6% anual entre el 2002 i el 2022.

En el cas dels homes suposa un 2,1% del total de càncers. D’aquesta manera, ha passat a ser l’onzè càncer més freqüent. En el cas de les dones representa el 3,4% del total de melanomes i és el novè en freqüència. L’any 2022 es van diagnosticar 7.474 casos nous. La mortalitat per melanoma suposa un 1% del total de càncers.