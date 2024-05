La supervivent del crim de Calonge no va sentir cap discussió abans del tret i va tenir sexe amb l'acusat "per por"

La supervivent del crim de Calonge de la matinada del 13 de setembre del 2020 ha rebutjat la versió de la defensa i ha assegurat que no va sentir cap discussió entre la víctima mortal i l'acusat abans que el processat li engegués el tret. La dona, que exercia la prostitució, ha afirmat que l'acusat va oferir 2.000 euros per passar 24 hores amb ella. No duia cotxe i la víctima mortal els va portar amb el seu vehicle. Durant la matinada, l'acusat els va guiar fins a una zona boscosa i amb poca llum. Allà, va disparar: "Vaig sentir un 'pam' i a ell caient". Després, ha dit, la va segrestar i la va violar. La dona nega que fos sexe consentit i hi va accedir "per por": "No em vaig atrevir a rebutjar-lo, sinó em matava".

El judici contra l'acusat de matar un home d'un tret a Calonge, segrestar una dona i violar-la va començar divendres a l'Audiència amb la tria del jurat popular. El fiscal l'acusa de delictes d'assassinat, detenció il·legal, violació continuada i tinença il·lícita d'armes i demana 40 anys de presó. Pels mateixos delictes, l'acusació particular eleva la petició a 48 anys. La defensa, per contra, només admet un homicidi amb atenuants i vol una condemna de 2 anys i 6 mesos.

Les sessions s'han reprès aquest dilluns amb la declaració de, segurament, el testimoni més important del judici. La dona a qui, segons les acusacions, el processat va retenir durant hores i va agredir sexualment en dues ocasions després de perpetrar el crim.

La dona ha explicat que coneixia l'acusat d'abans perquè havia estat client seu al bordell de Platja d'Aro on exercia la prostitució. Poc després de mitjanit del 13 de setembre del 2020, l'home va arribar al prostíbul a bord d'una moto i va assegurar que "tenia diners". Aleshores, va oferir 2.000 euros a canvi de passar 24 hores amb aquesta víctima. El servei, però, no volia que fos a l'establiment i va demanar que anessin junts a casa d'ell, a Calonge.

La propietària del local ha dit que se'n va "refiar" perquè era "client habitual" i perquè vivia a prop: "Si no tenia els diners, tornaven i ja està". Com que l'acusat només tenia una moto com a vehicle, va decidir demanar a un familiar (marit de la seva cosina) que portés l'acusat i la dona amb cotxe fins a Calonge. Segons la versió de la responsable de l'establiment, aquest home feia "algunes feines" a l'establiment -com ara reparacions o portar les dones o domicilis- però no treballava com a vigilant de seguretat.

Segons ha declarat la supervivent al judici, ja cap a la una de la matinada van pujar tots tres al cotxe i van anar fins a casa del processat. Ell va pujar al domicili dient que anava a buscar els diners. Poca estona després, però, va aparèixer amb un cotxe i va dir que havien d'anar fins a una altra casa a recollir l'efectiu. Els va guiar "muntanya amunt" fins a la urbanització Sant Pere, va aturar el vehicle i va fingir que intentava entrar a una casa.

"Va dir que s'havia equivocat de claus i que havíem de tornar al pis a buscar les bones", ha assegurat la dona. Tots tres, van tornar a fer el recorregut fins a casa del processat i van tornar, de nou, a la urbanització. La supervivent ha explicat que, allà, ella va baixar un moment del vehicle per orinar i es va tornar a ficar a dins del cotxe de la víctima mortal. Va veure, però, a l'acusat rebuscant alguna cosa al maleter del vehicle que ell duia.

Cap discussió ni amenaça prèvia

Després, el conductor va baixar per anar a veure què passava. Segons ha dit, no hi va haver cap discussió prèvia, ni cap amenaça i l'home anava desarmat. "No van passar ni dos minuts i vaig sentir un 'pam' i al conductor caient", ha explicat la dona que ha dit que va ser un estrèpit "molt fort". Aleshores, el processat va obrir d'una revolada la porta del lloc on era ella, la va agafar amb força per les cames i la va "arrossegar" fins al seu cotxe.

La declarant no va veure la víctima mortal però ha afirmat que ja va témer que estava molt malferit o mort. Llavors, l'acusat va començar a conduir a gran velocitat i la va portar fins a una zona boscosa apartada, on tampoc veia llum ni possibilitat de demanar ajuda. Un cop allà, li va dir que volia mantenir relacions sexuals. "Jo tenia molt por, estava molt espantada, només pensava si sortiria viva o no", ha dit. Així, ha negat la versió de la defensa, que al·lega que les relacions sexuals van ser consentides.

Segons el relat de la dona, després d'aquesta primera violació, va demanar a l'acusat que la portés al prostíbul. Ell, d'entrada, hi va accedir però va veure com, en realitat, conduïa "en direcció contrària". Quan va veure que s'apartava de la carretera i enfilava un altre camí forestal, li va dir que aquell era un bon lloc per parar-se: "Jo només pensava en fugir i no volia que s'allunyés de la carretera". Amb el vehicle parat, van tornar a tenir relacions sexuals: "En cap de les dues ocasions va ser voluntari".

Fuig de dia

La supervivent ha exposat que no es va atrevir a fugir fins que va veure que s'anava fent de dia. Va aprofitar un moment en què el processat va baixar del cotxe per anar a fer les seves necessitats. "Veia que tornava. Primer vaig baixar i vaig començar a cridar-lo dient-li 'carinyo', li feia la pilota perquè no volia que em matés. Tenia por que pogués sortir de qualsevol lloc i estrangular-me", ha relatat. Finalment, va emprendre la fugida fins que va aconseguir demanar ajuda i que la tornessin a portar a Platja d'Aro.

Un cop allà, i quan es va retrobar amb la propietària del local, van sortir a intentar trobar la víctima mortal: "Ja sabia que estava mort perquè, sinó, hauria tornat amb el seu cotxe". No va poder refer el camí fins al lloc on, cap a un quart de vuit del matí, uns caçadors havien localitzat el cos sense vida de la víctima.

Segons el fiscal Víctor Pillado, el processat, sabent que no podria pagar els serveis de la dona, va amagar una escopeta al maleter del cotxe i va engegar un tret al vigilant per, així, acabar amb "l'obstacle" que li impedia "satisfer els seus desitjos sexuals sense abonar el preu acordat".

La defensa, al seu escrit de conclusions provisionals, argüeix que els amos del prostíbul reclamaven un deute per cocaïna de 500 euros a l'acusat i que això el va fer entrar en estat de pànic perquè no tenia diners i temia que fessin mal a la seva família com a venjança. La propietària del bordell ho ha negat, ha assegurat que no té cap relació amb drogues i que no tenen clients amb deutes perquè sempre cobren per avançat: "És un mentider".

Després de la constitució de jurat popular i les al·legacions prèvies divendres, aquest dilluns ha estat el torn dels testimonis. Segons el guió, dimarts declararan al judici, que es fa a la secció tercera de l'Audiència de Girona, els investigadors dels Mossos d'Esquadra i els perits. Dimecres es preveu la declaració de l'acusat i el tràmit de conclusions i informes, abans que el magistrat entregui l'objecte del veredicte dijous al jurat popular, que es retirarà a deliberar.