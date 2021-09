Més de 80 treballadors humanitaris, alguns d’ells de l’Organització Mundial de la Salut (OMS), van estar involucrats en casos d’abusos i explotació sexual durant la crisi de l’ebola a la República Democràtica del Congo, segons un informe d’una comissió independent. El treball confirma la investigació periodística duta a terme l’any passat per la Fundació Thomson Reuters i The New Humanitarian. Un total de 50 dones van acusar treballadors de diferents organitzacions d’exigir sexe a canvi de llocs de treball entre 2018 i 2020.

La comissió ha trobat que 21 dels 83 presumptes implicats eren empleats de l’OMS i que els abusos, que inclouen nou denúncies de violació, van ser comesos per personal nacional i internacional. «A les presumptes víctimes se’ls van prometre treballs a canvi de relacions sexuals o per mantenir les seves ocupacions», va afirmar el membre de la comissió Malick Coulibaly en una conferència de premsa. Molts dels agressors masculins es van negar a fer servir preservatiu i 29 de les dones van quedar embarassades. Algunes van ser obligades a avortar més tard pels seus propis violadors, va afegir.

El director general de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, que busca un segon mandat a l’organisme de salut de les Nacions Unides, va qualificar l’informe d‘«esgarrifós» i les agressions dels seus empleats de «traïció repugnant» i «actes imperdonables» . També va demanar disculpes a les víctimes. «El que els va passar mai hauria de passar-li a ningú. És imperdonable. La meva principal prioritat és assegurar-me que els culpables siguin castigats», va prometre. El director regional de l’OMS, Matshidiso Moeti, per la seva banda, es va mostrar «commogut, horroritzat i desconsolat».

Càrrecs superiors

Una nena de 14 anys va explicar als investigadors de la comissió com un conductor de l’OMS li va oferir portar-la a casa, però en realitat la va conduir a un hotel on la va violar. L’adolescent va quedar embarassada i va donar a llum. Algunes de les víctimes que eren treballadores de l’organització van testificar a la comissió que van patir assetjament i agressions sexuals per homes amb càrrecs superiors que les van obligar a tenir relacions sexuals a canvi de mantenir el lloc de treball o pujar de categoria i augmentar el salari. Algunes van dir que van ser acomiadades per negar-se a tenir relacions sexuals.