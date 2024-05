Hamàs accepta l'alto el foc proposat per Egipte i Qatar

El cap del buró polític de Hamàs, Ismail Haniyeh, va comunicar aquest dilluns a Egipte i a Qatar que el grup islamista ha acceptat la seva proposta per a un alto-el-foc a la Franja de Gaza.

Hamàs ha fet l'anunci en un breu comunicat en el qual no ha ofert més detalls, després que l'Exèrcit israelià ordenés a uns 100.000 palestins a l'est de Rafah evacuar la localitat davant un possible assalt terrestre.

"Ismail Haniyeh, líder del buró polític del moviment Hamàs, va realitzar una trucada amb el primer ministre de Qatar, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, i amb el ministre d'Intel·ligència egipci, Abbas Kamel, i els va informar de l'aprovació per part del moviment Hamàs de la seva proposta sobre un acord d'alto-el-foc", va dir el grup palestí.

De moment no es coneixen els detalls de la proposta, ni la postura de les autoritats israelianes.

Semblava que les negociacions indirectes entre Hamàs i Israel per a aconseguir un alto-el-foc a la Franja de Gaza estaven estancades, després que el primer ministre israelià, Benjamín Netanyahu, rebutgés ahir posar fi a la guerra, demanda clau del grup islamista.

Aquest matí, de fet, milers de palestins en la localitat meridional de Rafah han rebut missatges instant-los a evacuar a la zona de Jan Yunis, fent saltar les alarmes davant la possibilitat que l'Exèrcit comenci aviat amb la seva anunciada invasió terrestre al sud de Gaza.

El grup islamista ha advertit avui a les forces israelianes que qualsevol operació militar a Rafah "no serà un pícnic", i que el braç armat del grup, les Brigades al Qasam, estan preparades per a "defensar el nostre poble".

Hamàs va demanar a més als organismes internacionals que encara operen a l'enclavament, i en particular a l'agència de l'ONU per als refugiats palestins (UNRWA), que no l'abandonin després de les ordres d'evacuació israelianes.