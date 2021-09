L'expresident francès Nicolas Sarkozy ha estat declarat culpable aquest dijous per finançament il·legal de la seva campanya per a les eleccions presidencials del 2012. La condemna, d'un any de presó, és la segona a l'expresident francès en menys d'un any després que fa set mesos fos condemnat en primera instància per corrupció i tràfic d'influències. Segons el tribunal, Sarkozy es va beneficiar entre el 2007 i el 2012 d'un sistema de doble comptabilitat que li va permetre superar el límit de despesa en campanya que fixa la legislació francesa. El límit eren 22,5 milions d'euros i el tribunal considera demostrat que Sarkozy va gastar 41,8 milions d'euros, gairebé el doble.

La despesa extraordinària no l'assumia la campanya de Sarkozy, sinó un sistema en què l'agència Bygmalion emetia factures per prestacions que mai es van arribar a produir a la Unió per a un Moviment Popular (UMP), l'aleshores partit de l'expresident francès. L'UMP va esdevenir després el partit Els Republicans. L'expresident francès ja va recórrer la condemna a tres anys per corrupció. També està imputat per «associació criminal» per suposat finançament il·legal de la campanya que el va portar al poder el 2007 amb diners de la Líbia de Moammar al-Gaddafi. L'exdirigent libi hauria entregat en secret 50 milions d'euros a Sarkozy per finançar la seva campanya. Sarkozy va guanyar les eleccions presidencials del 2007, però va perdre les del 2012 contra el socialista François Hollande.