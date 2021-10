El president del Govern, Pedro Sánchez, ha resolt la qüestió del referèndum d'autodeterminació que ha plantejat EH Bildu en respondre a la seva portaveu, Mertxe Aizpurua: "El pitjor que podem fer és fracturar i dividir (la societat) amb referèndums interessats i binaris que no ajuden ni aporten res".

Sánchez, en la sessió de control, ha estat molt clar en contestar a la diputada basca, que li ha demanat que "deixi d'actuar com la dreta i demostri que aquest govern, que es defineix com a progressista, actuï com a tal" i faciliti que les nacions de l'Estat decideixin sobre el seu futur econòmic, polític i social, qüestionant en la seva intervenció la democràcia espanyola.

"Li nego la major, és una democràcia sòlida", que pot millorar com totes, ha assenyalat el president en insistir que el seu Executiu creu en la democràcia representativa "i dir el contrari és alimentar el discurs de la il·legitimitat que planteja la dreta".

Sánchez ha retret a Aizpurua que hagi parlat de decidir sobre la regulació del cànnabis o el control de preus, "però de rondón planteja el dret d'autodeterminació, en aquest cas del País Basc".

Però la democràcia espanyola, ha subratllat Sánchez, és tan forta que la setmana que ve es compliran deu anys del final d'ETA i avui els diputats de l'esquerra abertzale, com ella, poden estar asseguts al Congrés.

El president ha insistit que la voluntat popular s'expressa en les urnes i "aquesta és la millor manera de decidir el futur econòmic, polític i social" del país.

Un referèndum, ha argumentat, no només no té cabuda en la Constitució espanyola, sinó que a més des d'un punt de vista fins a social, tampoc té sentit quan s'està "accelerant" la integració europea, els empresaris i sindicats "estan donant exemple d'unitat i acord" i aquest esperit, ha apuntat, també es pot promoure en les Corts generals.

"El pitjor que podem fer és fracturar, dividir amb referèndums interessats i binaris que no ajuden ni aporten gens", ha deixat clar.

La portaveu d'EH Bildu ha assenyalat que la democràcia participativa és alguna cosa habitual i comuna a Europa, "ni divideix ni confronta, són expressions democràtiques acceptades i respectades", però a Espanya, ha criticat, "no es pot decidir sobre l'expropiació d'habitatges (...), els toros ni si és moment de posar fi a la monarquia ni tampoc es permet a les nacions de l'Estat decidir sobre el seu futur"