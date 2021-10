La Secció Quarta Penal de l’Audiència Nacional va rebutjar l’intent de la defensa de l’excomissari José Manuel Villarejo, exercida per ell mateix i pel lletrat Antonio García Cabrera, d’ajornar a darrera hora el primer judici al qual s’enfronta per la contractació dels seus serveis per particulars i empreses per presumptament acabar amb la competència o resultar millor posicionat en una herència, unes pràctiques per les quals la Fiscalia Anticorrupció sol·licita per a ell 109 anys de presó. No obstant això, tot i que hi haurà sessió avui, la següent no serà fins a mitjans de novembre per donar temps a les defenses a conèixer millor allò instruït.

A la petició de García Cabrera, que al·legava indefensió per no haver tingut accés al rotllo de sala amb totes les actuacions que s’han practicat i desconèixer la conformitat que amb la fiscalia han aconseguit gran part dels seus clients, es van adherir diversos dels advocats defensors . La Fiscalia Anticorrupció i l’acusació que exerceix Podem s’hi van oposar en entendre que totes les actuacions van ser notificades degudament a totes les parts, encara que no tinguessin accés pròpiament al rotllo de sala.

Després de deliberar, la presidenta de tribunal, Ángela Murillo, va explicar que les qüestions prèvies continuaran avui i després, el 15 de novembre, fet pel qual els interrogatoris dels acusats no començaran fins al desembre, de manera que en el fons coincideix amb la petició del principal acusat, que s’enfronta a 109 anys de presó per tres de la trentena de peces en què es divideix el cas, conegut com a Tàndem. Va suspendre les sessions previstes per a octubre perquè a l’advocat del comissari Enrique García Castaño, Aitor Martínez, li coincidien amb una vista del judici a Julian Assange a Londres.

Així, fins al novembre no es preveu que declari Villarejo, qui abans d’entrar al judici va tornar a mostrar-se confiat en la justícia i «en la independència de jutges i fiscals», com ja va fer en el primer judici al qual es va enfrontar per les injúries que li va atribuir l’exdirector del CNI Félix Sanz Roldán, en què va resultar absolt.

L’excomissari va afegir que confia «que no sigui una justícia folklòrica», perquè «seria com un linxament com a l’oest» i va assenyalar que a ell no se l’ha tractat «com un presumpte delinqüent, sinó com un enemic que és necessari aniquilar», per fer «denúncies contínues de totes les il·legalitats que hi ha hagut en aquest país».