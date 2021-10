Pedro Sánchez mesura cada paraula que diu sobre la Corona. Al mil·límetre. L’any passat, quan afloraven diàriament les informacions sobre els presumptes negocis foscos del rei Joan Carles, va qualificar les investigacions d’«inquietants» i això, finalment, es va traduir en un increment de la pressió sobre el rei emèrit, que va acabar expatriant-se menys d’un mes més tard. Ara, la Fiscalia està decidida a arxivar les indagacions sobre l’excap d’Estat i està sobre la taula la possibilitat que pugui tornar a Espanya. I el que el president va afirmar és que creu «convenient» que doni «explicacions» sobre els escàndols que l’envolten. Una admonició que fins ara no havia sortit mai de la seva boca, així com tampoc de llavis de cap representant de la Corona.

Sánchez va explicar que no té «informació» sobre si el rei emèrit pretén tornar a Espanya, com ha fet saber a través del seu entorn una vegada que la Fiscalia es disposa a tancar les investigacions que havia obert sobre les seves activitats. El president va afegir que la decisió de la seva sortida d’Espanya, l’agost del 2020, rumb als Emirats Àrabs Units, la «va prendre ell, entenc que amb la Casa Reial». Sánchez també va «posar en valor» el compromís de l’actual monarca, Felip VI, amb l’«exemplaritat i la transparència» i per incidir que el Govern no fa «cap exercici de favoritisme» cap a Joan Carles I.