La convenció del PP ha insuflat aire demoscòpic a Pablo Casado i ha aconseguit erosionar l’impacte dels últims acords en el si de Govern, com la llei d’habitatge i el projecte de pressupostos de 2022. Els populars han retallat la seva distància amb el PSOE gairebé tres punts, fins als 6,4 punts de diferència, segons el baròmetre d’octubre del Centre d’Investigacions Sociològiques (CIS). Els socialistes de Pedro Sánchez se situen en un 28,5% d’estimació de vot (davant el 29,6% de setembre), per davant del 22,1% (1,6 punts més que fa un mes) que obté el líder del PP. En el seu anterior baròmetre, el CIS va atorgar nou punts d’avantatge sobre el PP, que queia gairebé tres punts.

El treball de camp d’aquest sondeig, corresponent a octubre, es va realitzar de l’1 al 13 d’octubre, per la qual cosa va coincidir amb la celebració de la convenció nacional del PP, l’anunci de l’acord entre el PSOE i Unides Podem sobre la regulació del preu dels lloguers i la declaració judicial de l’expresident Carles Puigdemont a l’illa de Sardenya.

En aquest context, més enllà de la pugna PSOE-PP, Vox perd força a mesura que pugen els populars i passa del 13,8% al 13,2%, al contrari que Unides Podem, els socis del PSOE al Govern de coalició , que ascendeix cinc dècimes, fins a l’11,8% dels sufragis.

Ciutadans també cau mig punt i es queda amb el 6% d’estimació, mentre que ERC seria la sisena força més votada amb el 3,1%. Més País-Compromís obtindria el 3,0%, i ja a més distància se situarien Junts, amb l’1,6%, i el PNB, amb l’1,3%.

Les notes dels polítics

La ministra de Defensa, Margarita Robles, apareix com la membre del Govern més ben valorada, amb una nota mitjana de 5,5, i és l’única juntament amb la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, i la titular de Treball, Yolanda Díaz, que aconsegueix aprovar. El cas de la vicepresidenta segona és peculiar, perquè el mostreig demana també l’opinió ciutadana respecte els principals líders, i en aquesta taula (en la qual apareix com a dirigent d’Unides Podem) no arriba a l’aprovat (4,8).