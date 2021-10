El Congrés va tornar a plasmar ahir que mentre la societat espanyola manté una direcció, encara que sigui amb timidesa, els representants polítics es mantenen immòbils. Els ciutadans estan dividits sobre la legalització del cànnabis per a ús recreatiu, però són més els partidaris de fer el pas: el 49,7% davant el 40,9%, segons el Centre d’Investigacions Sociològiques (CIS). A lacambra baixa, però, els defensors de l’actual enfocament prohibicionista representen el 75% de l’hemicicle. Així que la proposició de Més País per despenalitzar el consum de marihuana, tant amb fins medicinals com lúdics, va ser tombada per 263 vots en contra, 75 a favor i 9 abstencions, amb el PSOE aliant-se amb el PP i Vox davant dels seus socis a l’esquerra. Gairebé tots els suports tradicionals dels socialistes, d’ERC al PDeCAT, passant per Unides Podem, Bildu i la CUP, van votar-hi a favor. Fins i tot Ciutadans va avalar la iniciativa.

El debat s’emmarca dins d’una tendència despenalitzadora que s’estén a banda i banda de l’Atlàntic. Uruguai va ser el primer a obrir el camí, despenalitzant el consum. Després van arribar Canadà i diversos estats dels EUA. A Europa, els tres partits cridats a governar Alemanya després de les eleccions del mes passat (socialdemòcrates, verds i liberals) negocien una àmplia legalització de la marihuana. Itàlia i Portugal permeten el seu ús terapèutic, de la mateixa forma que altres 70 països. Però a Espanya, res. L’única cosa que hi ha és una subcomissió al Congrés, creada fa una setmana a iniciativa del PNB, que estudia autoritzar el cànnabis per a fins medicinals, cosa sobre la qual comença a haver-hi un ampli consens científic, per les seves propietats per a combatre inflamacions, nàusees , vòmits, dolors crònics i efectes secundaris de la quimioteràpia.

En principi, aquesta via acabarà tirant endavant. Els socialistes sí donen suport a l’enfocament, de la mateixa forma que la immensa majoria de la població: el 90,1%, segons va reflectir el CIS en el seu baròmetre d’abril. Però no hi ha cap termini definit. Mentrestant, s’acumulen les proves que l’actual enfocament prohibicionista no fa l’efecte desitjat.

L’última enquesta sobre alcohol i drogues del Ministeri de Sanitat, publicada a finals de l’any passat, reflectia que el cànnabis era, per molta diferència, la droga il·legal més consumida. El 37,5% dels espanyols l’han provat. El 1995, en canvi, el percentatge era del 14,5%.