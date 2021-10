Els Estats Units han signat la pau comercial amb Espanya, França, Itàlia, Àustria i el Regne Unit, països que havien adoptat una taxa digital que, segons l’administració nord-americana, perjudicava molt les multinacionals tecnològiques del seu país. Segons l’acord anunciat ahir, l’administració de Joe Biden decideix no aplicar la pujada d’aranzels contra productes d’aquests països a canvi de dues condicions.

La primera condició és que aquests països es comprometen a derogar les seves respectives «taxes Google» en el moment en què es posi en marxa la nova fiscalitat internacional per a multinacionals per a la qual ja hi ha un acord entre 136 països promogut per l’OCDE. La segona condició és que a cadascuna d’elles se li retorni el que hagin pogut pagar de més des de l’1 de gener de 2022 pels la diferència entre la nova fiscalitat (encara per dissenyar) i les actuals taxes digitals.