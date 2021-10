Les excavacions arqueològiques que es duen a terme al cementiri de Belchite (Saragossa) han permès descobrir dues fosses amb població civil assassinada durant la Guerra Civil, una d’elles de grans dimensions en la qual han aparegut 15 cossos i que podria acollir-ne fins a 150, o fins i tot més. Impulsada per l’Associació Mariano Castillo per a la Recuperació de la Memòria Democràtica de Belchite i finançada pels governs central i aragonès, el projecte està codirigit per l’antropòleg José Ignacio Lorenzo, els arqueòlegs Gonzalo García, Sergio Ibarz i Hugo Chauton i la restauradora Eva Sanmartín, els quals compten amb la col·laboració de voluntaris i historiadors.

Només transcorreguts dos dies del cop d’Estat per part les tropes franquistes (el 18 de juliol de 1936), Belchite va patir les primeres repressions per part de falangistes, representants del Centre Catòlic i de la Confederació Espanyola de Dretes Autònomes (Ceda) que estaven al poble i que van acabar amb la vida d’unes 150 persones que es creu que poden ser les que ocupin aquesta primera fossa, segons El País.

El president de l’Associació per a la Recuperació de la Memòria Democràtica de Belchite, José Vidal, va assenyalar que d’aquests 150 assassinats «hi ha documentació específica», si bé va relatar que la xifra d’afusellats durant la Guerra Civil a Belchite superaria les 400 persones.